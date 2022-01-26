Москва, , 12:25 — REGNUM Более трети жителей России (35%) ожидают в 2022 году улучшения материального положения (в 2001 году таких было 49%). Об этом свидетельствует опрос исследовательского холдинга «Ромир».

Граждане РФ Василий Иванов © ИА REGNUM

Ждут перехода на новую работу 14% (в 2001-го — 12%), продвижения по службе — 9% (8% в 2001 году), переезда в новую квартиру или дом — 8% (7% — в 2001-году).

Изменения в личной жизни (вступление в брак) ожидают 6% опрошенных (5% — в 2001 году), рождения ребенка — 3% (4% — в 2001-м). Ничего не ждут в 2022 году 26% граждан. Затруднились ответить 10%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители России возлагали на наступающий 2022 год скорее положительные надежды.

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