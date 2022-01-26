Новокузнецк, Кемеровская область, 26 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Новокузнецке школа №9 закрывается и подлежит сносу, как аварийное здание. Такое решение принято по результатам обследования и оценки технического состояния строительных конструкций здания, сообщили в мэрии города.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Под снос

В городской администрации уточнили, что ученики младшей школы №9 будут заниматься в здании начальной школы №47, а ученики среднего и старшего звена — в школе №43.

Власти уточнили, что срочные меры по закрытию школы — вынужденная мера, так как по результатам детального обследования, нахождение детей, как и продолжение образовательного процесса, — невозможно и даже опасно.