Максим Исаев, 26 января 2022, 16:19 — REGNUM Вот альтернативный взгляд на противостояние из-за Украины между президентом России Владимиром Путиным и Западом: вполне может быть так, что российский лидер сознательно создал кризис, в котором возможно все и сразу и где определенности ждать не стоит. На данный момент существует как вероятность того, что он пойдет на вторжение, как и того, что он откажется от этого шага. У Москвы есть возможность идти на эскалацию и деэскалацию, а также выставлять себя как агрессором, так и жертвой, пишет Андреас Клут в статье, вышедшей 19 января в Bloomberg.

Украина
Украина
Иван Шилов © ИА REGNUM

Эти взаимоисключающие, но одновременно вероятные сценарии можно назвать стратегической «суперпозицией».

"Путин, с его натренированным в КГБ умом, понимает, что такой срыв ожиданий дает ему большую свободу для маневра. Пока все возможно и ни один сценарий нельзя исключить, он удерживает внимание всего мира», — подчеркнул обозреватель агентства. — И это ему явно удалось».

Лидеры великих держав, а также дипломаты только и делают, что мотаются между встречами либо с ним, либо о нем. Фондовые рынки и цены на энергоносители колеблются в зависимости от его высказываний или жестов. Целые страны — прежде всего Украина — затаили дыхание, поскольку все, от жизненных планов отдельных лиц до инвестиционных проектов компаний, фактически приостановлено.

Газопровод
Газопровод
Government.ru

Но как долго может сохраняться эта суперпозиция возможностей? В какой-то момент Кремль должен сделать свой ход, а потом еще один. Украина и Запад, если они смогут сохранить единство, сделают ответные шаги. Москве может сопутствовать удача, а возможно, ее ждет провал. Такое положение дел должно вызывать в Кремле тревогу: возможно, международный потенциал российского лидера достиг своего пика, за которым следует неизбежное ослабление.

Эта ситуация напоминает известный мысленный эксперимент в физике под названием «Кот Шредингера». Он был назван в честь Эрвина Шредингера, лауреата Нобелевской премии, который в разговоре с Альбертом Эйнштейном пытался опровергнуть аргумент в квантовой механике. Это было представление о том, что субатомные частицы могут существовать в суперпозиции различных состояний одновременно — что-то вроде армии, одновременно вторгающейся и не вторгающейся.

Итак, Шредингер представил себе кота в коробке, в которой также находится частица чего-то радиоактивного. Как только это вещество распадается, оно вызывает взрыв, который убивает кота. Но радиоактивная частица находится в суперпозиции, то есть она одновременно распадается и не распадается. Так что кот одновременно и жив, и мертв.

Это абсурд, в чем и суть. То же самое и с перманентной суперпозицией Москвы в вопросе нападения и ненападения, проникновения — в киберпространстве и в других областях — и непроникновения, саботажа международной системы и заявлений о том, что российские власти хотят ее лишь перестроить. Прежде всего, нельзя постоянно размещать армию вторжения численностью более 100 тыс. человек «у границы», в конечном счете нужно либо пустить их в ход, либо отвести.

Солдаты ВСУ в окопах
Солдаты ВСУ в окопах
(сс) Ministry of Defense of Ukraine

Запад, напротив, до сих пор мало использовал тактическую двусмысленность. В случае с еще одним потенциальным конфликтом — между Китаем и Тайванем — США с 1970-х годов намеренно не давали ясности в отношении того, будут ли они защищать остров от нападения с материка. Однако в противостоянии с Путиным НАТО и его члены уже фактически исключили военную реакцию на вторжение на Украину.

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В результате у них остается лишь набор более мягких мер, которыми они могут угрожать Москве. Такие меры варьируются от введения санкций против «олигархов» до отключения российских банков от международных платежных систем и захоронения в море неиспользуемого нового газопровода между Россией и Германией. Это достаточно очевидные инструменты и, следовательно, понятные своими последствиями для российских властей. Так, Москва могла бы оценить издержки и все же решить, что покорение Украины стоит того.

Между тем российские власти делают все, чтобы еще больше увеличить неопределенность. Предвидя западные санкции, Путин подумывает о дополнительных «военно-технических» шагах. Никто не может догадаться, что это может быть. Он был в контакте с лидерами Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, и его соратники намекнули, что он может разместить российские ядерные бомбы в Латинской Америке, что может привести к повторению кубинского ракетного кризиса.

Карибский кризис. Эдлай Стивенсон демонстрирует аэрофотоснимки пусковых установок советских ракет на Кубе Совету Безопасности ООН
Карибский кризис. Эдлай Стивенсон демонстрирует аэрофотоснимки пусковых установок советских ракет на Кубе Совету Безопасности ООН

«Путин, человек из КГБ, явно наслаждается беспокойством, которое он вызывает у большей части мира, полагая, что страх всегда усиливает его власть. Но его игра умопомрачительно цинична и опасна. По сути, он посадил кота в коробку, а затем начинил ее счетчиком Гейгера, радиоактивной частицей и детонатором», — указал Клут.
«В настоящее время мир задается вопросом, взорвется ли эта установка, и Путину это нравится. Но он забывает, что котом может оказаться не Украина или НАТО, а он сам», — заключил он.