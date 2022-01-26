Тюмень, , 12:23 — REGNUM В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 102 ковидных пациента, 172 госпитализированы. Об этом 26 января сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус в США The National Guard

За сутки на 26 января коронавирус выявили у 570 человек. Это на 74 тюменца больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области коронавирус выявили у 97 526 человек, выздоровели 84 389 пациентов, скончались 3698 (на семь человек больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области за сутки госпитализировали 145 человек с COVID-19