В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 102 ковидных пациента
Тюмень, 26 января, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 102 ковидных пациента, 172 госпитализированы. Об этом 26 января сообщает региональный оперативный штаб.
The National Guard
Коронавирус в США
За сутки на 26 января коронавирус выявили у 570 человек. Это на 74 тюменца больше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в Тюменской области коронавирус выявили у 97 526 человек, выздоровели 84 389 пациентов, скончались 3698 (на семь человек больше, чем днём ранее).