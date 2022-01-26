Ташкент, 26 января, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Длительное отключение электроэнергии в Узбекистане привело к тому, что в стране приостановили добычу газа на 64 месторождениях. Об этом 26 января сообщает пресс-служба Газотранспортной компании «Худудгазтаъминот».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Сообщается, что снижение газодобычи привело к падению давления в магистральных и местных газопроводах компании. Из-за этого газ в Ташкенте и Ташкентской области, а также в Ферганской долине, Сурхандарьинской и Ташкентской областях не подаётся или подаётся с недостаточным давлением.

«Принимаются все необходимые меры для восстановления давления и подачи природного газа потребителям», — сообщили в компании.

По последним данным, в Узбекистане подача электроэнергии возобновлена на 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января перебои с электроснабжением начались сразу в Казахстане, Киргизии и Узбекистане. В АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» сообщили, что на транзитной высоковольтной ЛЭП «Север-Восток-Юг Казахстана» произошло аварийное отключения из-за сильного роста нагрузки.