Москва, , 12:21 — REGNUM Уполномоченный России в Европейском суде по правам человека Михаил Виноградов заявил, что движение в небе над Донбассом летом 2014 года, когда был сбит малайзийский Boeing МН17, регулировали диспетчеры Украины.

Крушение рейса MH17 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Единственное, что достоверно известно, это то, что данная территория являлась воздушным пространством Украины, движение в котором регулировалось украинскими авиадиспетчерами», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, совершавший рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию Boeing был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

В настоящее время в Нидерландах продолжается судебный процесс о гибели лайнера. Международная следственная группа подозревает в причастности к катастрофе четырёх человек — трёх граждан России и одного гражданина Украины.

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