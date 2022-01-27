Москва, , 00:20 — REGNUM Для США и НАТО главным является сейчас выход без жертв и выстрелов из экономического и политического кризиса, а не обострение конфликта. Об этом 26 января заявил корреспонденту ИА REGNUM американский политолог Игорь Туфельд.

Пуск крылатой ракеты Mil.ru

Напомним, что американское издание The Drive разместило информацию о возможном ракетном ударе американской субмарины по территории Крыма и Украины.

«Интернет-издание The Drive обладает скандальной репутацией желтой прессы. Никто не воспринимает их всерьёз», — заявил политолог.

«В отношении публикации о возможных ударах по Крыму и Украине технические характеристики верны с точностью до километра. Томагавки могут долететь и до России, и до Украины. Они так же могут долететь и до Ирана, и до Сирии, да и ещё до нескольких десятков стран, не входящих в НАТО. Ни России, ни Украине они не угрожают. Это чистая стратегия сдерживания», — отметил Туфельд.

Однако НАТО после шокового состояния времён Дональда Трампа заинтересовано в создании иллюзии, в формировании псевдо-конфликта. И, похоже, это едва ли не единственный шанс для реанимации этой организации, уверен эксперт.

«На мой взгляд, ларчик открывается достаточно просто: ни войны, ни даже локального конфликта не будет. Это прекрасно понимают и в НАТО, и в США. Да он и не нужен. Никому. Тем более, когда, оставаясь в постоянном кризисе, необходимо выйти из него без единого выстрела и без человеческих жертв. Главное — это выйти из кризиса экономического (НАТО) и кризиса политического (администрация Байдена)» — заключил Туфельд.