Москва, , 12:20 — REGNUM У России нет возможности адекватно ответить на санкции США в экономической плоскости. Об этом 26 января заявил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, адекватный ответ Россия способна дать на действия США лишь в политической и военной плоскостях.

«Что касается экономических мер, у нас адекватных экономических возможностей нет. Никакого зеркального финансово-экономического ответа мы выставить не можем. У нас адекватный ответ есть только в политической и военной сфере», — сказал Бакланов.

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