Москва, 26 января, 2022, 12:20 — ИА Регнум. У России нет возможности адекватно ответить на санкции США в экономической плоскости. Об этом 26 января заявил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По словам эксперта, адекватный ответ Россия способна дать на действия США лишь в политической и военной плоскостях.

«Что касается экономических мер, у нас адекватных экономических возможностей нет. Никакого зеркального финансово-экономического ответа мы выставить не можем. У нас адекватный ответ есть только в политической и военной сфере», — сказал Бакланов.