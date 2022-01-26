Большемуртинский район, Красноярский край, 26 января, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Большемуртинском районе Красноярского края вынесен приговор по делу о применении местным депутатом насилия против сотрудника ДПС. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, инцидент произошёл 2 августа 2020 года.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

По данным обвинения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимая пыталась воспрепятствовать перемещению машины её супруга на штрафстоянку. Муж депутата также был пьян.

«Для этого она укусила инспектора ДПС в область тыльной поверхности левой кисти, причинив физическую боль и повреждения в виде ссадин», — отметили в надзорном ведомстве.

Судья по итогам слушаний признал женщину виновной и приговорил к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с испытательным сроком на тот же период.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Оренбурге участковому уполномоченному полиции потребовалась медицинская помощь, после того, как его укусил мужчина.

Подробнее: Полицейскому потребовалась медпомощь после того, как его укусил оренбуржец