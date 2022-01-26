Пушкин, Санкт-Петербург, 26 января, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге осудили двух мужчин, которые устроили скандал и нецензурно выражались в споре с сотрудником кафе, попросившим предоставить QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19. Об том 26 января сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов, ИА REGNUM QR-код

Конфликт между посетителями и кассиром кафе-бара «Погребок Флинта» в городе Пушкин произошел ночью 14 января. Подвыпившие Александр Соколов и Сергей Лузянин решили купить алкоголь, но на кассе у них попросили предоставить QR-код. Мужчины начали скандалить, на просьбы сотрудника заведения успокоиться не реагировали из-за чего женщине пришлось вызывать полицию. В отношении дебоширов был составлен протокол по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В Пушкинском районном суде Соколов вину в инкриминируемом административном правонарушении не признал. Вместе с тем он указал, что, войдя в бар, девушка-кассир потребовала QR-код, на что они пояснили, что у них он отсутствует, их попросили покинуть заведение, после чего произошел словесный конфликт. Горожанин отметил, что ни он, ни его друг не выражались нецензурной бранью и девушку не оскорбляли. Лузянин также вину не признал и пояснил, что с Соколовым находились в состоянии алкогольного опьянения, зашли в бар, но из-за отсутствия QR-кода кассир попросила их покинуть заведение и отказала в продаже пива.

«Между ними произошел словесный конфликт, кассир сказала, что вызовет сотрудников полиции, на что они согласились, поскольку ничего не нарушали», — привели слова подсудимых в ОПС.

В итоге суд назначил Соколову штраф в размере 1 тыс. рублей, Лузянину в 700 рублей, в связи с наличием смягчающего обстоятельства — ребенка.