Мариб, Йемен, , 12:25 — REGNUM Международная коалиция по поддержанию мира в Йемене, возглавляемая Саудовской Аравией, сообщила о нанесении серии ударов по позициям повстанцев-хуситов в центральных районах страны. Об этом 26 января сообщает информационное агентство Khabar со ссылкой на официального представителя коалиции полковника Турки аль-Малики.

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По его словам, в результате серии рейдов были уничтожены десятки единиц военной техники и погибли сотни повстанцев-хуситов.

«В результате этих операций было уничтожено 34 военных автомобиля и уничтожено 240 «террористических элементов», — заявил Турки аль-Малики.

По данным агентства, авиаудары коалиции позволили правительственной армии Йемена занять стратегически важный город Акабат-Маала на юге провинции Мариб.