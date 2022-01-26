Бангкок, , 12:15 — REGNUM Таиланд и Саудовская Аравия намерены нормализовать дипломатические отношения, испортившиеся между странными 30 лет назад из-за кражи драгоценностей на сумму 20 миллионов долларов США. Такая договорённость была достигнута в ходе визита премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча в Саудовскую Аравию, который состоялся 25−26 января 2022 года по приглашению наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Таиланда.

Встреча Mfa.go.th

В заявлении ведомства отмечается, что этот исторический визит стал первым визитом главы правительства двух стран более чем за 30 лет.

«Обе стороны договорились нормализовать дипломатические отношения, активизировать сотрудничество в различных областях и искать новые потенциальные области сотрудничества, чтобы помочь увеличить торговые и инвестиционные возможности для обеих стран», — отметили в МИД.

В ходе встречи стороны обсудили шаги, которые необходимо предпринять в ближайшее время. В частности речь идёт о назначении послов и создании консультативного механизма.

«В ближайшие месяцы начнется интенсивная координация для обсуждения двустороннего сотрудничества в ключевых стратегических областях», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Чан-Оча и наследный принц Саудовской Аравии обсудили развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества в таких областях, как торговля и инвестиции, продовольственная безопасность, энергетика, здравоохранение и туризм. В качестве потенциальных сфер для сотрудничества были названы окружающая среда, возобновляемые источники энергии и цифровая трансформация.

В МИД Таиланда подчеркнули, что «этот исторический прорыв является результатом многолетних усилий обеих сторон на многих уровнях по восстановлению взаимного доверия и дружеских отношений». также отмечается, что нормализация дипломатических отношений между Таиландом и Саудовской Аравией является взаимовыгодной для обеих стран в политическом, экономическом и социальном аспектах, а также в области безопасности.