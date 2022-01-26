26 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что войска военного альянса не будут введены на территорию Украины.

Мирослава Романенко, , 16:18 — REGNUM Войска НАТО не будут введены на территорию Украины, заявил 25 января генеральный секретарь военного альянса Йенс Столтенберг в интервью CNN.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«НАТО не будет размещать боевые части на Украине», — сказал он в очередной раз.

Читайте также: Столтенберг заявил, что НАТО не введёт войска на Украину

Заявление генерального секретаря НАТО обсудили на украинских телеграм-каналах «Бородатая бабушка», VESTI, «Первый независимый» и «Наглый». Многие отметили, что НАТО и Запад делают всё, чтоб столкнуть Украину с Россией, и при этом желают остаться в стороне. Иные также добавили, что НАТО должно в письменном виде подтвердить данное заявление.

«И что? Сегодня не планируют, а завтра передумают. Они так 30 лет говорят», — отреагировал Дмитрий Н.

«Ну, а теперь подпись и печать, пожалуйста», — с сарказмом добавил Андрей.

«Ну тут он правильно сказал, ведь Украина в альянс не входит… Они неформально строят базы и так», — отметил Steev_O.

Солдаты НАТО на украине Army.mil

«Сначала хорват, теперь и Столтенберг… Та что такое? Опять зрада (интернет-мем, под которым понимают многие неудачи в жизни Украины постмайданного периода (после государственного переворота 2014 года) — М. Р.)?» — задалась вопросом Оксана.

«Вообще… [американцы] красавцы. 8 лет подводили нас к этому (вероятно, речь идет о возможном «столкновении» Украины с РФ — М. Р.)… Достали из наших закромов самых отбитых, скинули из оружия какую-то… [ерунду] против ядерной страны, эвакуировали посольство и такие: ну всё, удачи вам, ребята, мысленно мы с вами, мы в вас верим…» — отреагировал Go-go-go.

«Главу альянса… на «Миротворец». Рядом с президентом Хорватии», — не без юмора отметила Елена.

«Зрада, лучше будем поставлять оружие, нехай (пусть — М. Р.) сами воюют с мифичным Путиным», — пошутил Alex 777, якобы делая заявление от лица НАТО.

«Следующий Афганистан — это Украина», — добавил один из участников обсуждения.

«Правильно, с Россией лучше воевать украинцами, подкинув им оружия… Жалко, что ли?» — с сарказмом задался вопросом Денис.

«Правильно, хлам спихнули за бешеные деньги, теперь нужно позаботится об его утилизации, а то ещё идиоты надумают этот хлам назад вернуть», — пишет Сергей К.

«А они и не собирались размещать войска. По уставу НАТО не положено. И не будут за Зеленского америкосы и иже с ними… [воевать]», — добавил Микола Ш.

«Не будет, но уже размещает в виде инструкторов», — отреагировал lamba.

«На «Миротворец» его! Ишь что вздумал! Войск пожалел, да??? На «Миротворец»!!! P.S. Ежели чего, так это сарказм…» — написал Valeriy G.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Украине President.gov.ua

«Это значит отказ? И про базы натовские — тоже?» — задалась вопросом Ольга Г.

«[НАТО] разместит ЧВК?» — поинтересовался Анжей А.

«Только бумажку с печатью, и точка. Для суда в Гааге», — отметила Елена М., указывая на необходимость получения от НАТО письменных гарантий.

«НАТО вообще в Европе быть не должно, пусть все свои шмотки собирают и валят, пока живы», — призвал Виталий.

«Вот теперь понятно, почему посольства рванули на выход. Испугались, что преданные украинцы порвут их на лоскутки», — предположила Лора.

«Конечно. Добавлять количество целей для ВС РФ очень не хочется и боязно», — подытожил Александр Л.