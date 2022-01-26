Москва, , 12:20 — REGNUM России не обязательно размещать военную базу на Кубе, чтобы создать угрозу для территории США. Об этом 26 января заявил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гавана, Куба Unuudur.com

По словам эксперта, в середине XX века у СССР не было таких военно-технических возможностей, которые сейчас есть у России. Касается это в том числе флота. Поэтому тогда ответом на агрессию США было размещение военных баз у её границ. Сейчас Россия может обойтись и без этого.

«Мы готовы к ведению переговоров, но если требования не будут выполнены, то мы будем вынуждены использовать военную силу. Сейчас идет разговор, создастся ли ситуация, когда нам придется это обещание выполнять. Мы готовы адекватную угрозу создать для территории США. В отличии от 60-х годов, когда нужно было размещать силы на Кубе, когда не было альтернативной возможности, сейчас у нас есть уже военно-морские силы, способные создать невдалеке от берегов США неприемлемую для их восприятия военную угрозу», — сказал Бакланов.

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