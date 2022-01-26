Бухарест, , 12:12 — REGNUM Правительство Румынии одобрило план введения в школьную программу страны нового обязательного предмета — «Теория юридического права». Об этом 26 января сообщает бухарестское издание Jurnalul.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, основы юриспруденции школьникам будут преподавать как дипломированные адвокаты, таки студенты местных юридических вузов. Новоиспеченные учителя начнут работу на общественных началах, не получая за свою работу зарплаты и гонораров.

«Нам необходимо привлечь к этому процессу как можно больше энтузиастов с тем, чтобы румынские дети со школьной парты хорошо знали свои права и обязанности, и могли защитить свои интересы в условиях цивилизованного европейского общества», — заявила автор идеи, известный румынский адвокат Луминица Иоана.

Предполагается что «Теория юридического права» появится в расписании румынских старшеклассников уже с 1 сентября 2022-го года. Кроме того, в министерстве образования Румынии рассматривают возможность создания дополнительных «юридических кружков» при центрах детского и юношеского творчества по всей стране.