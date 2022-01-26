Александр Полегенько,
26 января 2022, 17:29 — REGNUM Массандровский дворец императора Александра III расположен в Верхней Массандре на Южном берегу Крыма. Дворец относительно новый — фактически его достроили лишь в начала XX века.
Массандровский дворец
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Строительство дворца началось в 1880-е годы, причем строился он изначально для Семена Михайловича Воронцова. Однако вскоре строительство было приостановлено — в связи с кончиной архитектора Этьена Бушара, автора первоначального проекта, а чуть позже скончался и владелец.
Массандровский дворец
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Массандровский дворец
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Массандровский дворец
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Массандровский дворец
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Массандровский дворец
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Имение в 1889 году было приобретено для императора Александра III, после чего строительство возобновилось — уже по проекту Максимилиана Месмахера, который несколько видоизменил первоначальный замысел. После смерти Александра III строительство снова приостанавливалось, и завершить его полностью удалось лишь в 1902 году. Здание надстроили, фасад сделали более пышным, добавили декоративные элементы в стиле раннего барокко. Во внутреннем убранстве активно использовались элементы романского, готического стилей, барокко, рококо, классицизма.
Территория Массандровского дворца
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Территория Массандровского дворца
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Территория Массандровского дворца
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Территория Массандровского дворца
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Территория Массандровского дворца
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Территория Массандровского дворца
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Однако Массандровский дворец, несмотря на то, что и Александр III, и Николай II часто его посещали, постоянной летней резиденцией императоров стать не смог — монархи чаще использовали его как охотничий домик, а жить предпочитали в Ливадийском дворце.
Территория Массандровского дворца
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Территория Массандровского дворца
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Территория Массандровского дворца
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Территория Массандровского дворца
Александр Полегенько © ИА REGNUM
После Революции 1917 года здание было национализировано. Здесь в разные годы располагался санаторий для пациентов с туберкулёзом, институт виноделия и даже партийная дача.
Территория Массандровского дворца
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Территория Массандровского дворца
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В 1990 году был создан Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник, в который вошёл Массандровский дворец. На первом и втором этажах здания размещена экспозиция дворцового интерьера второй половины XIX века, созданная на основе фондов Алупкинского дворца-музея. Залы третьего этажа занимают стационарные выставки.
Парадный вход в Массандровский дворец
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Приемная. Массандровский дворец
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Интерьер Массандровского дворца
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Интерьер Массандровского дворца
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Интерьер Массандровского дворца
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Интерьер Массандровского дворца
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Рабочий кабинет царя. Массандровский дворец
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Рабочий кабинет царя. Массандровский дворец
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Рабочий кабинет царя. Массандровский дворец
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Рабочий кабинет императрицы. Массандровский дворец
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Столовая. Массандровский дворец
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Столовая. Массандровский дворец
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Бильярдная. Массандровский дворец
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Бильярдная. Массандровский дворец
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лестница. Массандровский дворец
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лестница. Массандровский дворец
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Царская спальня. Массандровский дворец
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Царская спальня. Массандровский дворец
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Территория Массандровского дворца
Александр Полегенько © ИА REGNUM