26 января 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 17:29 — REGNUM Массандровский дворец императора Александра III расположен в Верхней Массандре на Южном берегу Крыма. Дворец относительно новый — фактически его достроили лишь в начала XX века.

Массандровский дворец Александр Полегенько © ИА REGNUM

Строительство дворца началось в 1880-е годы, причем строился он изначально для Семена Михайловича Воронцова. Однако вскоре строительство было приостановлено — в связи с кончиной архитектора Этьена Бушара, автора первоначального проекта, а чуть позже скончался и владелец.

Массандровский дворец Александр Полегенько © ИА REGNUM

Массандровский дворец Александр Полегенько © ИА REGNUM

Массандровский дворец Александр Полегенько © ИА REGNUM Массандровский дворец Александр Полегенько © ИА REGNUM

Массандровский дворец Александр Полегенько © ИА REGNUM

Имение в 1889 году было приобретено для императора Александра III, после чего строительство возобновилось — уже по проекту Максимилиана Месмахера, который несколько видоизменил первоначальный замысел. После смерти Александра III строительство снова приостанавливалось, и завершить его полностью удалось лишь в 1902 году. Здание надстроили, фасад сделали более пышным, добавили декоративные элементы в стиле раннего барокко. Во внутреннем убранстве активно использовались элементы романского, готического стилей, барокко, рококо, классицизма.

Территория Массандровского дворца Александр Полегенько © ИА REGNUM

Территория Массандровского дворца Александр Полегенько © ИА REGNUM

Территория Массандровского дворца Александр Полегенько © ИА REGNUM

Территория Массандровского дворца Александр Полегенько © ИА REGNUM Территория Массандровского дворца Александр Полегенько © ИА REGNUM

Территория Массандровского дворца Александр Полегенько © ИА REGNUM

Однако Массандровский дворец, несмотря на то, что и Александр III, и Николай II часто его посещали, постоянной летней резиденцией императоров стать не смог — монархи чаще использовали его как охотничий домик, а жить предпочитали в Ливадийском дворце.

Территория Массандровского дворца Александр Полегенько © ИА REGNUM

Территория Массандровского дворца Александр Полегенько © ИА REGNUM

Территория Массандровского дворца Александр Полегенько © ИА REGNUM

Территория Массандровского дворца Александр Полегенько © ИА REGNUM

После Революции 1917 года здание было национализировано. Здесь в разные годы располагался санаторий для пациентов с туберкулёзом, институт виноделия и даже партийная дача.

Территория Массандровского дворца Александр Полегенько © ИА REGNUM

Территория Массандровского дворца Александр Полегенько © ИА REGNUM

В 1990 году был создан Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник, в который вошёл Массандровский дворец. На первом и втором этажах здания размещена экспозиция дворцового интерьера второй половины XIX века, созданная на основе фондов Алупкинского дворца-музея. Залы третьего этажа занимают стационарные выставки.

Парадный вход в Массандровский дворец Александр Полегенько © ИА REGNUM

Приемная. Массандровский дворец Александр Полегенько © ИА REGNUM

Интерьер Массандровского дворца Александр Полегенько © ИА REGNUM

Интерьер Массандровского дворца Александр Полегенько © ИА REGNUM

Интерьер Массандровского дворца Александр Полегенько © ИА REGNUM Интерьер Массандровского дворца Александр Полегенько © ИА REGNUM

Рабочий кабинет царя. Массандровский дворец Александр Полегенько © ИА REGNUM

Рабочий кабинет царя. Массандровский дворец Александр Полегенько © ИА REGNUM

Рабочий кабинет царя. Массандровский дворец Александр Полегенько © ИА REGNUM

Рабочий кабинет императрицы. Массандровский дворец Александр Полегенько © ИА REGNUM

Столовая. Массандровский дворец Александр Полегенько © ИА REGNUM

Столовая. Массандровский дворец Александр Полегенько © ИА REGNUM Бильярдная. Массандровский дворец Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бильярдная. Массандровский дворец Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лестница. Массандровский дворец Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лестница. Массандровский дворец Александр Полегенько © ИА REGNUM

Царская спальня. Массандровский дворец Александр Полегенько © ИА REGNUM

Царская спальня. Массандровский дворец Александр Полегенько © ИА REGNUM