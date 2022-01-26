Екатеринбург, , 12:08 — REGNUM В Екатеринбурге бывшего начальника 140 отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России признали виновным в получении взятки. Об этом сообщает Главное военное следственное управление СКР.

Суд

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В 2016 году мужчина потребовал от начальника 144 бронетанкового завода купить и установить в его гаражном боксе распашные ворота. В противном случае он пообещал подделать документы о результатах проверки. Сотрудникам завода пришлось выполнить просьбу бывшего должностного лица, приобрести и установить ворота стоимостью 40 тысяч рублей.

В 2018 году мужчина вновь воспользовался своим служебным положением. На этот раз он потребовал установить сантехнические средства в доме своей супруги. Условия свердловчанина также были выполнены. Сотрудники «Главного управления обустройства войск» привезли в дом строительные материалы на сумму 25 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным в неоднократном получении взятки. Свердловчанину назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Гражданин также не сможет занимать определенные государственные должности в течение трех лет.