Саратов, 26 января, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Саратовской области в рамках реализации нацпроектов и госпрограмм на развитие системы образования в 2022 году направят более 4 млрд рублей. Об этом сообщает региональное министерство образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование России

В текущем году дополнительное финансирование позволит завершить к 1 сентября строительство пристройки с бассейном школе №84, пристройки к школе №5, школы на 825 мест с бассейном в микрорайоне Иволгино в Саратове. Планируют начать строительство школы на 550 мест с бассейном в микрорайоне Ласточкино в областном центре, пристройки на 100 мест к школе в селе Мизино-Лапшиновка Татищевского района с вводом в 2023 году.

Продолжать создавать 66 центров в рамках нацпроекта «Образование», которые появятся в сельских школах 38 районов области. Также в этом году по проекту «Успех каждого ребенка» появятся 372 специально оборудованных места для получения детьми возможности изучать дополнительные общеразвивающие программы в 24-х образовательных организациях 14 муниципалитетов.

На базе средней школы №27 в городе Балаково впервые будет создан детский технопарк «Кванториум». В Вольске заработает второй в регионе центр «IТ-куб». Продолжится ремонт спортивных залов в 11 сельских школах. В девять профессиональных образовательных организаций и 171 школу поставят компьютерное оборудование. В рамках проекта «Молодые профессионалы» в колледжах и техникумах городов Энгельса, Саратова, Балаково и поселке Базарный Карабулак будет создано 12 учебных мастерских, оснащенных современным оборудованием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области в 2022 году претендовать на получение единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей могут 28 педагогов, прибывших на работу в сельскую местность. Срок приема заявок определен с 1 февраля по 28 апреля.

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