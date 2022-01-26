Хартум, 26 января, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Судана раскрыло детали гибели одного из командующих полицией города Хартум. Об этом 26 января сообщает информационное агентство SUNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

По данным журналистов, генерал-лейтенант Али Брима был убит в центре Хартума в начале января 2022 года, однако официально об этом было заявлено спустя две недели.

В заявлении министерства сообщается, что генерал-лейтенант Али Брима подвергся нападению во время инспекции полицейских сил, задействованных для обеспечения безопасности правительственных зданий в центральном районе Хартума.

«Прибытие Бримы в район улицы Аль-Каср, совпало с началом столкновений между полицией и демонстрантами. В ходе «мирного» протеста, ему было нанесено два ранения (одно — в предплечье левой руки и еще одно в спину), что привело к сильному кровотечению, от которого Брима скончался до прибытия в больницу», — отмечается в заявлении МВД Судана.

В ведомстве также сообщили, что все подозреваемые по делу об убийстве задержаны и дали признательные показания.