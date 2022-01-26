Москва, 26 января 2022, 12:03 — REGNUM Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева выписали из городской клинической больницы №40 в Коммунарке в другое медучреждение для дальнейшей реабилитации. Об этом 26 января сообщил сын актера Василий Куравлев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у госпитализированного в больницу в Коммунарке актера не подтвердилось наличие нового коронавируса SARS-CoV-2.
Отметим, народный артист РСФСР Леонид Куравлев известен по исполнению ролей в таких фильмах, как «Когда деревья были большими» (1961), «Золотой теленок» (1968), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Афоня» (1975), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Самая обаятельная и привлекательная» (1985) и др.