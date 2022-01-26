Москва, 26 января, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева выписали из городской клинической больницы №40 в Коммунарке в другое медучреждение для дальнейшей реабилитации. Об этом 26 января сообщил сын актера Василий Куравлев.

Цитата из спектакля «Энергичные люди». реж. Владимир Захаров. 1988. СССР Леонид Куравлев

«Леонид Вячеславович выписан из Коммунарки. Пневмонию ему вылечили. Но ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей, поэтому он 22 января переведен в одно из медицинских учреждений Москвы», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у госпитализированного в больницу в Коммунарке актера не подтвердилось наличие нового коронавируса SARS-CoV-2.

Отметим, народный артист РСФСР Леонид Куравлев известен по исполнению ролей в таких фильмах, как «Когда деревья были большими» (1961), «Золотой теленок» (1968), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Афоня» (1975), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Самая обаятельная и привлекательная» (1985) и др.