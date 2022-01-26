Москва, , 12:02 — REGNUM Для большинства жителей России понятие «поставить ребёнка на ноги» означает, прежде всего, помочь ему с выбором профессии и дать образование, считают 72% родителей дочерей и 69% родителей сыновей, приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Монгольские дети Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ

Для 24% родителей девочек и 23% родителей мальчиков важно суметь воспитать человека. Обеспечить жильем или помочь в покупке квартиры важно для 11% родителей дочерей и 10% родителей сыновей, обеспечить стартовым капиталом — 10% и 8% соответственно.

Помочь в трудоустройстве важнее для тех, кто воспитывает сыновей, чем дочерей — 13% против 9%. По 7% родителей сыновей и дочерей убеждены, что нужно привить им самостоятельность и ответственность. Накормить, одеть и обуть считают главным 5% родителей девочек 4% родителей мальчиков.

Для 5% родителей «поставить дочь на ноги» — значит выдать ее замуж. Женить сына считает своей обязанностью лишь 1% родителей. Поддерживать и укреплять здоровье, прививать любовь к спорту одинаково актуально и в отношении девочек, и мальчиков — по 3%.

Опрос проведён 19—24 января 2022 года. Опрошены 2000 респондентов — по 1000 родителей сыновей и дочерей в 403 населенных пунктах РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, по мнению большинства родителей, «поставить детей на ноги» — это, прежде всего, выучить.

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