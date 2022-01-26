Тбилиси, , 12:00 — REGNUM Грузинская авиакомпания Georgian Airways начала продажу билетов на самолет, следующий из Тбилиси в Москву и обратно. Информация об этом размещена на сайте компании.

Самолет авиакомпании Georgian Airways (сс) BriYYZ

Сообщается, что рейс назначен на 28 января. Из Грузии в Россию билет стоит 718 лари или около $240. На обратном направлении за полёт нужно заплатить 620 лари или около $200.

Официальных комментариев по данному случаю нет. Прямое авиасообщение между Россией и Грузией закрыто с лета 2019 года.

Напомним полёты самолетов между Грузией и Россией были запрещены после инцидента 20 июня 2019 года в Тбилиси. Тогда в парламенте Грузии проходило заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Её председателя, депутата Госдумы России от КПРФ Сергея Гаврилова, посадили в кресло спикера парламента. Грузинские депутаты от оппозиции заявили, что это оскорбляет Грузию и собрали сторонников на антироссийскую акцию, которая закончилась беспорядками. Российская делегация спешно покинула страну.