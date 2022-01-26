Кострома, 26 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин заявил о повышенном спросе родителей на вакцину «Спутник М». Об этом он сказал на пресс-конференции 25 января.

Пресс-служба администрации Ленинградской области Вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М»

Как ранее писало ИА REGNUM, в ближайшие дни в регион должны поступить 4 тысячи доз вакцины, предназначенной для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. По словам врача, количество желающих привить сыновей и дочерей превышает объём первой партии.

«Очень приятно понимать, что голос разума у костромичей преобладает. Мы видим большое количество вопросов и запросов. Количество желающих привить детей превышает ту партию в 4 тысячи доз, которую мы попросили у Минздрава», — сказал Гирин.

Вакцину распределят по больницам, курирующим школы. Прививки детям будут делать в школьных медкабинетах. С 12 до 15 лет для этого потребуется одобрение родителей. С 15 лет подросток сможет подписать информированное согласие на вакцинацию самостоятельно.

«Хочу обратиться к родителям детей с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Эти три категории наиболее уязвимы перед коронавирусом. Такие дети могут перенести его в среднетяжелой и тяжёлой форме, получить осложнения. Прошу мам и пап таких подростков подумать об этом», — обратилась к родителям главный внештатный педиатр Костромской области Галина Харитонова.

Конкретных задач по достижению определенного процента вакцинации среди подростков перед регионом Минздрав пока не поставил. Однако, заболеваемость детей коронавирусом за последние две недели выросла в 6 раз. Если 19 января инфекцию выявили у 11 несовершеннолетних, то 26 января было зарегистрировано уже 70 случаев.