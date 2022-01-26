Депздрав заявил о большом интересе костромских родителей к вакцинации детей
Кострома, 26 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин заявил о повышенном спросе родителей на вакцину «Спутник М». Об этом он сказал на пресс-конференции 25 января.
Как ранее писало ИА REGNUM, в ближайшие дни в регион должны поступить 4 тысячи доз вакцины, предназначенной для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. По словам врача, количество желающих привить сыновей и дочерей превышает объём первой партии.
Вакцину распределят по больницам, курирующим школы. Прививки детям будут делать в школьных медкабинетах. С 12 до 15 лет для этого потребуется одобрение родителей. С 15 лет подросток сможет подписать информированное согласие на вакцинацию самостоятельно.
Конкретных задач по достижению определенного процента вакцинации среди подростков перед регионом Минздрав пока не поставил. Однако, заболеваемость детей коронавирусом за последние две недели выросла в 6 раз. Если 19 января инфекцию выявили у 11 несовершеннолетних, то 26 января было зарегистрировано уже 70 случаев.