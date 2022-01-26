Москва, 26 января, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Элиты США считают, что нельзя договариваться с Россией по трем вопросам, касающимся безопасности в Европе. Об этом 26 января заявил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Первый вопрос, по которому США никогда не пойдут на уступки России — это отказ от расширения НАТО, отметил эксперт. Причем это касается не только стран постсоветского пространства, но и отдельных скандинавских государств, которые Вашингтон также может пригласить вступить в военный альянс.

«Второе: они собираются не делать никаких уступок в части того, что они могут иметь военно-техническое сотрудничество с Украиной в тех масштабах, в которых они хотят. И третье — это вопрос о том, что они ни в каком виде не будут рассматривать вопрос о сокращении американских войск на территории Европы», — сказал Бакланов.