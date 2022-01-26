Брянск, , 12:27 — REGNUM Ключи от новых автобусов торжественно вручили 25 января представителям Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Новые автобусы для Брянска Https://bga32.ru/

Муниципальный автопарк пополнили 32 автобуса «МАЗ» большого класса вместимости и два «ПАЗ Вектор». На покупку пассажирского транспорта из областного бюджета было выделено 300 млн рублей, причём автобусы «ПАЗ» удалось приобрести на средства, сэкономленные в результате проведения торгов. Новую технику направят на магистральные маршруты с высоким пассажиропотоком. Всего в Брянском ГПАТ на службе находятся 275 автобусов.

На церемонии вручения ключей губернатор Александр Богомаз заявил, что в 2022 году регион закупит для автотранспортных предприятий Брянской области ещё 37 автобусов за 260 млн рублей. Запланирована покупка 100 троллейбусов, из них 62 — в текущем году, бюджет выделит на эти цели ещё 1,6 млрд рублей.