Сеул, , 11:57 — REGNUM Второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Мун провел 26 января онлайн встречу с министром энергетики ОАЭ Сухейлем аль-Мазруи, с которым обсудил пути развития сотрудничества в сфере ядерной энергии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, с южнокорейской стороны в четвертом заседании Совместного комитета Южной Кореи и ОАЭ по ядерной энергии также приняли участие представители министерства иностранных дел, министерства торговли, промышленности и энергетики, министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, Комиссии по ядерной безопасности, а со стороны ОАЭ — министерства энергетики и инфраструктуры, Корпорации по атомной энергии, Федерального агентства по ядерному регулированию.

Участники встречи договорились сформировать группу для совместного выхода на рынок атомных электростанций в третьих странах, укрепить сотрудничество в области эксплуатации и управления атомными электростанциями, в сфере образования и ядерной безопасности.