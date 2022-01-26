Мурманская область, 19 апреля, 2005, 12:06 — ИА Регнум. 17 апреля в 6 утра произошло аварийное отключение Восточной котельной города Мурманска.

Как сообщили в Управлении по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области, мужчина пробрался на насосную станцию и начал отключать подачу горячей воды в жилые дома. Когда его задержали, он сообщил, что сделал это по приказу "высших сил". "Террористу", очевидно, страдающему душевным расстройством, вызвали "Скорую помощь". Через полчаса специалисты восстановили работу котельной, сообщила газета "Вечерний Мурманск".