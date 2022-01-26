Баку, 26 января, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Объём товарооборота между Россией и Азербайджаном вернулся к допандемическому уровню по итогам 2021 года, заявил российский посол в Азербайджане Михаил Бочарников 26 января на пресс-конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Азербайджан

По данным российской стороны, объём товарооборота между двумя странами составил $2,9 млрд за 11 месяцев минувшего года. По итогам 12 месяцев показатель, вероятно, достигнет $3 млрд — отметки 2019 года.

«В любом случае это говорит о том, что мы возвращаемся на допандемический уровень», — сказал Бочарников.

Общий объём российских инвестиций в азербайджанскую экономику составил $4,2 млрд, добавил он, при этом динамика двусторонних отношений Москвы и Баку в целом «находилась на должном уровне».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский и азербайджанский президенты Владимир Путини Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию на Украине и в Казахстане, а также проблему действий НАТО.

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