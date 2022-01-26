Новосибирск, 26 января, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Из бюджета Новосибирской области Новосибирску дополнительно будет выделен один миллиард рублей. Средства будут направлены на ремонт дорог по гостевым маршрутам чемпионатов — Чемпионата мира по волейболу 2022 и Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Ремонт дороги

Под ремонт попадают маршруты от аэропорта Толмачево до гостиниц и от гостиниц до места проведения чемпионатов. Так, до конца августа будут отремонтированы дороги, прилегающие к новой волейбольной арене. Продолжится реконструкция трасс на въезде в Новосибирск.

Также начнут ремонтировать Октябрьский мост.