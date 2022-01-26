Краснокаменск, Забайкальский край, , 11:56 — REGNUM В Краснокаменске сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в хищении 12 тонн бензина, топлива. Подробности сегодня, 26 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Забайкальскому краю.

Бензин ru.torange.biz

О хищении топлива на сумму 647 355 рублей известил владелец компании.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель. Выяснилось, что злоумышленник ранее работал в данной организации и после увольнения не сдал топливную карту.

На протяжении длительного времени подозреваемый заправлял по карте свою машину, а также передавал ее родственникам и знакомым. Часть похищенного топлива изъята сотрудниками полиции в гараже у подозреваемого.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».Мужчине избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 29 декабря 2021 года по 10 января 2022 года в Забайкальском крае цены на бензин автомобильный марок АИ-92, АИ-95 увеличились на 0,2%.

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