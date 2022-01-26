София, , 11:56 — REGNUM В районе населенного пункта Кырджали на юге Болгарии произошло землетрясение магнитудой 2,9. Об этом 26 января пишет софийская газета «Дума».

Землетрясение Zeml.info

По последним данным, подземный толчок произошел в 02:35 по местному времени (03:35 мск.) на глубине 11 километров. Жертв и разрушений нет.

Изучением последствий инцидента занимаются ученые Болгарской академии наук.

Напомним, ранее специалисты отметили усиление сейсмической активности на Балканах. Только с начала нынешнего года в регионе были зафиксированы 48 землетрясений различной силы.