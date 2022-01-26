В Болгарии произошло землетрясение
София, 26 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В районе населенного пункта Кырджали на юге Болгарии произошло землетрясение магнитудой 2,9. Об этом 26 января пишет софийская газета «Дума».
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Землетрясение
По последним данным, подземный толчок произошел в 02:35 по местному времени (03:35 мск.) на глубине 11 километров. Жертв и разрушений нет.
Изучением последствий инцидента занимаются ученые Болгарской академии наук.
Напомним, ранее специалисты отметили усиление сейсмической активности на Балканах. Только с начала нынешнего года в регионе были зафиксированы 48 землетрясений различной силы.