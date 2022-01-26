Бухарест, , 11:54 — REGNUM Апелляционный суд Бухареста (АСБ) в срочном порядке был вынужден прекратить свое утреннее заседание из-за поступившей в правоохранительные органы информации о якобы заложенной в здании органа государственной власти бомбы. Об этом 26 января сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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Согласно официальной информации, из центрального корпуса АСБ были эвакуированы сотни человек. Ограничено движение транспорта и пешеходов на прилегающих улицах, приостановлена работа близлежащих магазинов и учреждений. На месте работают саперы и кинологи.

Напомним, за последний месяц в Румынии резко возросло количество ложных сообщений о «заминированных» объектах. За это ранее нетипичное для криминальной практики страны преступление предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.