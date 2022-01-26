Джакарта, 26 января 2022, 11:54 — REGNUM На сегодняшний день в столице Индонезии Джакарте насчитывается 90 школ, в которых выявлены случаи заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.
Согласно данным правительства Джакарты, наибольшее количество случаев заражения коронавирусом обнаружили на уровне средней школы.
В школах выявили 135 носителей коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии увеличились число носителей штамма «Омикрон».
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