Слюдянка, Иркутская область, , 11:51 — REGNUM Бдительные правоохранители помогли жителю Слюдянского района Иркутской области вернуть украденную аппаратуру для майнинга. Подробности сегодня, 26 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Аппаратура для майнинга МВД РФ

Несколько дней назад в отдел МВД России по Слюдянскому району обратился 49-летний мужчина. Он рассказал полицейским, что на территории промышленной базы в металлическом контейнере оборудовал ферму для добычи криптовалюты. Накануне вечером ему пришло сообщение, что устройства отключены, а утром он обнаружил, что контейнер пуст.

Полицейские выяснили, что из бокса пропали семь единиц техники на общую сумму свыше 350 тысяч рублей. Проведя комплекс оперативных мероприятий, сыщики вскоре установили вероятного похитителя.

Им оказался 31-летний вахтовик, знакомый сторожа соседней базы. Следователь предварительно установил, что, находясь на территории объекта, подозреваемый услышал характерный звук работы вычислительного оборудования, после чего ломом вскрыл замок контейнера и унес оттуда технику, создав схрон под мостом в поселке Култук.

Там правоохранители обнаружили пропавшие машины для майнинга. По данному факту следователем ОМВД России по Слюдянскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

После проведения необходимых следственных действий оборудование будет возвращено владельцу. В ходе общения со следователем мужчина на видеозаписи поблагодарил правоохранителей, выразив признательность за их профессиональные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, иркутские спасатели обеспокоены участившимися пожарами, возникающими по вине майнеров: граждане, пользуясь низкими тарифами на электроэнергию, устанавливают специфичное оборудование в квартирах, частных жилых и дачных домах, гаражах. Но в стремлении получить прибыль, пренебрегают требованиями пожарной безопасности.

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