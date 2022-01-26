Нижний Новгород, 26 января, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В поликлиниках Нижегородской области приостановлено проведение диспансеризации и профосмотров в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

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Также он заявил, что сейчас каждый медицинский работник на особом счету.

«Если у вас есть медицинское образование и вы не практикуете в государственной сети медицинских организаций, мы готовы на время (но можно и постоянно) трудоустроить вас», — отметил глава ведомства.

Возможно трудоустройство по совместительству.

Министр заверил, что все необходимые выплаты, включая стимулирующие, будут обеспечены.

Также Мелик-Гусейнов сообщил, что поликлиникам вновь требуются помощники в развозе медиков по адресам, в усилении «горячих линий», в работе с формами отчетности.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне о срочном наборе врачей объявил минздрав Марий Эл. В республике готовы трудоустроить и тех медиков, кто уже вышел на пенсию.

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