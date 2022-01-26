Москва, , 11:50 — REGNUM США пытаются устроить провокацию на Украине, чтобы у них был повод ввести туда войске. Об этом 26 января заявил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Помимо этого, план Вашингтона планирует размещение вооружений по границам России, чтобы обеспечить себе военно-техническое превосходство.

«Главная задача заключается в том, чтобы продвинуться еще вперед по осуществлению разработанной еще 40 лет назад системы окружения тогда еще СССР, теперь России. Окружение, включая ударные средства. Это стратегическая линия. Если брать крупные промежутки времени — они всегда приближали крупную инфраструктуру к нам. Теперь им нужно освоение Украины. Но для этого нужен повод — просто так заводить туда ударные средства будет проблемно», — сказал Бакланов.

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