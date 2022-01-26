Москва, , 15:45 — REGNUM Украина не входит в состав НАТО, а Россия не нападает на Украину, следовательно, никакой военной поддержки Украина получать от Германии не должна. Об этом 26 января заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Российские официальные лица многократно утверждали, что Москва ни на кого не нападает и не собирается. В этом смысле неясно, если мы верим заявлениям Москвы, с кем именно должна была бы гипотетически воевать армия Германии на украинской территории», — заявил эксперт.

Подходя к вопросу формально, следует помнить, что Украина не является частью НАТО, поэтому на нее не распространяется автоматическая военная поддержка со стороны членов альянса, включая Германию, Францию или США, напомнил политолог.

«Вместе с тем, конечно, вызывает тревогу, что сегодня мы дошли до того, что большая война на территории Украины, включающая то или иное участие НАТО, вообще обсуждается. Это скверная история для всех участников нынешнего глобального противоречия», — заключил Бышок.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала не смешивать Украину и территории стран-участниц военно-политического альянса НАТО в случае возможного реагирования на обострение ситуации на Донбассе.