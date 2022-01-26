* талибам — запрещённая в России организация

Осло, , 11:47 — REGNUM На саммите в Осло международное сообщество предъявило талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) чёткие требования в области прав человека, прав женщин и политических свобод, и теперь предстоит увидеть, что они предпримут. Об этом сообщила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд, пишет газета «8 Собх».

Флаг Афганистана

Глава внешнеполитического ведомства назвала переговоры, которые вызвали много критики, хорошим началом.

Она заявила, что Норвегия призвала к открытию школ для девочек, доступу к гуманитарным и государственным услугам и соблюдению прав человека. По ее словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали открыть школы для девочек.

Что касается судьбы участниц протестов, в том числе Таманно Зарьяб Париани и Парваны Ибрахимхейль, министр сказала, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несут ответственность за их безопасность.

Участницы протеста сообщали, что их задержали талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их освобождение стало серьезной проблемой на саммите в Осло. Хада Хамуш, представитель участниц протестов, призвала Амира Хана Моттаки, исполняющего обязанности министра иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), позвонить в Кабул и освободить женщин.

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Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицают аресты, но норвежские СМИ сообщили, что радикалы не подтвердили и не опровергли их задержание. Однако министр иностранных дел Норвегии сказала, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали освободить женщин.

Анникен Хюитфельд подчеркнула необходимость продолжения переговоров, заявив, что переговоры лучше, чем сидеть сложа руки и надеяться, что дела пойдут лучше.

Она добавила, что не думает, что переговоры в Осло изменят ситуацию в Афганистане, но это позволит сохранить каналы, чтобы иметь возможность влиять на развитие событий.

Напомним, саммит в Осло проходил 23−25 января с участием представителей гражданского общества, талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), США и Европы. В первый день представители гражданского общества встретились с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На второй день с делегацией талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) встречу провели представители западных стран. 25 января состоялись двусторонние встречи делегации радикалов с представителями западных стран и международных организаций.