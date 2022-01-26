Москва, 26 января 2022, 11:46 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов призвал отделить Украину от жулья, захватившего власть в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.
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«Украину надо отделить от ЦРУшников, бандеровцев и всякого жулья, которые там захватили власть в Киеве. Они под руководством английского спецназа пытаются разжечь война на Донбассе», — сказал Зюганов.
По его убеждению, война не решает ни одного вопроса.
Вместе с тем ряд стран заявили об эвакуации дипломатов на фоне якобы возможной «агрессии» России.