Ереван, , 11:46 — REGNUM Тест на коронавирус премьер-министра Армении Никола Пашиняна показал положительный результат. Об этом 26 января сообщает пресс-служба главы армянского правительства.

Никол Пашинян Parliament.am

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«Премьер-министр Никол Пашинян сдал тест на коронавирус, который оказался положительным», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо того, уточняется, что в результате этого армянский премьер-министр, у которого новое заболевание проходит в бессимптомной форме, перешел на самоизоляцию и будет вести свою работу в удаленном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за заражения коронавирусом британский певец Элтон Джон перенес ряд своих концертов, которые должны были состояться в США.