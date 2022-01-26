26 января 2022 | Время чтения 5 мин

Британцы обсудили в Twitter заявление премьер-министра в парламенте по поводу ситуации на границе России и Украины.

Джейн Спай, , 12:22 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к парламенту с заявлением, в котором он выразил свое отношение к ситуации на границе России и Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Россия, конечно, уже атаковала Украину, незаконно забрав 10 тысяч квадратных миль территории в 2014 году, и разожгла войну в Донбасе. Сейчас Украина столкнулась с опасностью нового вторжения. И на этот раз силы, выстроенные на украинской границе, составляют более 100 тысяч войск, это больше, чем Россия когда-либо задействовала против нее. Мы не можем отказаться от видения Европы целой и свободной, какой она была в замечательные годы с 1989 по 1991, исцеляя тогда разделение континента после железного занавеса. Мы не откроем это разделение из-за того, что Россия приставила ружье к украинской голове. И тем более мы не можем принять доктрину, скрываемую Россией, что все государства суверенны, но некоторые более суверенны, чем другие. Я верю, что все опасения России можно развеять, и мы сможем найти путь к взаимной безопасности с помощью дипломатии при условии, что президент Путин избежит ошибки и не начнет ужасную войну», — сказал премьер-министр в своей речи.

После этого заявления пользователи в очередной раз призвали Джонсона к отставке, потому что они не считают, что он сможет справиться с политическим кризисом, в котором задействован Путин.

«Очевидно, Борис Джонсон надеется, что проблемы с Путиным вернут его на ноги. Но у этого человека нет стыда. Он так и не опубликовал «Российский доклад» (отчет британской разведки, подтверждающий, что Россия вмешивается в британскую политику, в том числе голосование по вопросам выхода из Европейского союза и независимости Шотландии — прим. Д.С.) Ему не доверяют ни союзники в Европе, ни президент США. Последнее, чего мы хотим, это охваченного скандалами лидера-дурака, ведущего нас в этот кризис. Уберите его сейчас же», — написал @mikegalsworthy.

Борис Джонсон в парламенте Великобритании Parliament.uk

Часть пользователей отметили, что они больше озабочены тем, что происходит внутри стран Европы, а не на границе России и Украины. Они считают, что европейские лидеры представляют куда большую опасность, чем российский президент.

«Если политические маневры Владимира Путина пугают вас больше, чем маневры Бориса Джонсона, Макрона, Моррисона, Меркель, Драги, Байдена, Трюдо, Ардерн и других, тогда вы обращаете внимание не на то, что надо», — считает @MountvSimon.

В комментариях предположили, что Джонсон специально призывает Путина к переговорам, потому что он не может разорвать связи с Россией и ее донорами, особенно когда у этих доноров родственники в британском парламенте.

«Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что у Путина есть план по установке промосковского союзника в украинское правительство. Но оно не прокомментировало успешный ход Бориса Джонсона по установке сына одного из путинских агентов КГБ в палату лордов», — отметил @JamesWoodfield.

«В полном отчаянии сторонники Бориса Джонсона пытаются заручиться поддержкой своих депутатов, заявляя, что потеря его как премьер-министра укрепит Путина. Это абсолютно абсурдная фантазия — думать, что скомпрометированный и отвлеченный премьер-министр не нужен Путину», — написала @dorje_m.

В ожидании отставки Бориса Джонсона некоторые комментаторы обратились к нему с просьбой не испортить всё до прихода адекватного лидера.

«Если ты можешь сделать хоть что-то до своего ухода, сделай всё возможное, чтобы не допустить потенциальной войны», — попросил @VirtuousTrader.

Некоторые пользователи продолжают считать, что Великобритании не стоит вмешиваться в отношения России и Украины, потому что Россия превосходит «остров» по всем параметрам.

«У России на границе с Украиной больше войск, чем во всей британской армии. Я просто так это напоминаю», — написал @In_Ireby.

«К нам никакого доверия не осталось у мира. Британские угрозы ничего не стоят», — считает @IBundock.

Комментаторы допускают, что ситуация на границе России и Украины дойдет до военных действий, потому что Путин, в отличие от Джонсона, понимает, кто он, что он делает и где находится.

«Подождите, что? Я думал, у них там пикник! Кто бы мог подумать, что это что-то опасное?» — прокомментировал @TheOnlyCheese3.

«Через шесть месяцев они скажут, что это не было похоже на вторжение, больше походило на собрание людей, возможно, это была вечеринка», — написал @PWo_Sport_View.

Солдаты ВС России Mil.ru

Среди пользователей есть те, кто уверен, что ситуация на Украине является провокацией со стороны США в попытке поругаться с Россией.

«Запад всегда таким странам оружие отправляет, чтобы начать войну, а потом обвинить во всём другие страны. Санкции против Путина и использование сил НАТО действительно свидетельствует о том, что они ищут беды. Боже, спаси население», — отметил @shortz 88 .

Часть комментаторов предположили, что любые переговоры не приведут ни к чему хорошему, потому что Запад не умеет договариваться с Россией.

«Это действительно грустно. Дипломатические усилия нужно удвоить, чтобы разрешить конфликт. И не раздувать пламя! Или США слишком далеко, чтобы страдать от последствий, и только Европу ждет кара?» — спросил @landcruiserbfg.

Напомним, ранее Борис Джонсон предупреждал российского президента Владимира Путина о том, что Украина может стать новой Чечней, где не обойдется без потерь. Он не исключает того, что нападение России на Украину неизбежно. В интервью BBC премьер-министр заявил, что для России это будет «болезненный, жестокий и кровавый бизнес».

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