Минск, 26 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Белорусский космический аппарат (БКА) будет работать на околоземной орбите до 2025 года включительно. О продлении его эксплуатации сообщил председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков, передаёт 26 января БелТА.

Jpl.nasa.gov Земля. Вид из космоса

По его словам, в 2021 году академия наук и предприятие «Роскосмоса» оценили техническое состояние аппарата. Специалисты пришли к выводу, что с учётом остаточного ресурса спутника и запаса топлива для коррекции орбиты, эксплуатировать его можно ещё четыре года.

«В январе текущего года принято согласованное решение о продлении эксплуатации БКА на орбите до 2025 года включительно», — сказал Гусаков.

Созданная на основе аппарата система дистанционного зондирования Земли работает устойчиво, задачи выполняет в полном объёме. Она передаёт информацию, необходимую для обеспечения национальной безопасности, мониторинга чрезвычайных ситуаций, изучения состояния природных ландшафтов, строительства дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский спутник дистанционного зондирования Земли был запущен в 2012 году, он работает в совместной с РФ орбитальной группировке. Изначальный срок эксплуатации, рассчитанный на пять лет, позже продлевался.

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