Афины , , 11:48 — REGNUM Attikes Diadromes SA, материнская компания Attiki Odos SA, приняла отставку своего генерального директора Василиоса Халкиаса во вторник, 25 января.

Снегопад Krd.ru

Халкиас начал свое заявление с того, что последние несколько автомобилистов были освобождены от платы за проезд по автомагистрали Аттики Одос, где около 1200 автомобилей застряли во время снежной бури «Элпис», обрушившейся на страну. Халкиас занимал пост CEO компании с 1999 года, по его словам, для него была «большая честь возглавить символический проект Attiki Odos»; он пожелал всего наилучшего своему преемнику.

Правление компании назначило управляющего дорожным движением Аристофана Пападимитриу исполнять обязанности Халкиаса до надлежащего избрания нового генерального директора.

Ранее в компании заявили, что выплатят компенсацию в размере 2000 евро автомобилистам, попавшим в ловушку в Аттики Одос во время снежной бури 24 января. Из-за сильного снегопада на шоссе застряли сотни автомобилей.