Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, , 11:44 — REGNUM Министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото заявила, что в торговле между ее страной и Пуэрто-Рико есть возможности для улучшения. Об этом она заявила во время своего выступления на бизнес-саммите, организованном по случаю визита короля Испании Филиппа VI в Пуэрто-Рико, сообщает агентство EFE.

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«Коммерческие отношения между Испанией и Пуэрто-Рико хорошие, но есть возможности для улучшения, особенно в плане инвестиций», — сказала Марото.

В деловой встрече в Сан-Хуане приняли участие представители испанских и пуэрториканских компаний.