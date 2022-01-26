Владикавказ, 26 января, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Проезд в сторону Закавказья по Военно-Грузинской дороге закрыт утром 26 января. Причиной стала непогода на территории Грузии, сообщили в региональном управлении МЧС Северной Осетии. Через пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс» не будут пропускать никакие виды автотранспортных средств.

15.mchs.gov.ru Пункт пропуска «Верхний Ларс»

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии сегодня с 08:10 мск запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Военно-Грузинской дороги город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации до особого распоряжения», — сообщается в уведомлении МЧС.

В спасательном ведомстве рекомендуют участникам движения через границу с Грузией планировать свое передвижение в соответствии со складывающейся обстановкой и настоятельно советует воздержаться от поездок в данном направлении.