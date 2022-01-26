Иркутск, 26 января, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Иркутске арестован местный житель, который подозревается в хищении денежных средств на сумму более 40 тысяч рублей. Подробности сегодня, 26 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Армия США — орудие агрессии и разбоя. 1982. Советский плакат

Противоправное событие произошло в магазине скупки и продажи товаров, расположенном в Ленинском районе областного центра. Следственно-оперативная группа установила, что мужчина, угрожая продавщице похожим на нож предметом, похитил из кассы денежные средства, после чего скрылся в неизвестном направлении. Факт хищения зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в торговом объекте.

Злоумышленник задержан по горячим следам сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 34-летний иркутянин, ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2022 года сотрудники полиции совместно с коллегами из Управления Росгвардии по Иркутской области пресекли действия двух мужчин, угрожавших продавцу торгового павильона в Иркутске. Речь идёт о настоящих разбойниках, которые, к тому же, связаны с оборотом наркотиков.

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